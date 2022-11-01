Вріже мороз до - 4°: українці дізналися 'крижаний' прогноз з аномалією

Опадів не передбачається на всій території України. Вітер прогнозується не сильний.
Погода в Україні у найближчий вівторок, 1 листопада, порадує погожим днем. Синоптики дають прогноз сухої і місцями сонячної погоди.
За даними meteoprog.ua, опадів не передбачається на всій території України. Вітер прогнозується не сильний.
Відзначається, що вночі в Україні у вівторок, 1 листопада, можливі заморозки.
В Україні температура вночі прогнозується від – 1 до + 5 градусів (можливі заморозки до - 4 °C).
Вдень температура повітря становитиме + 6 + 15 градусів. На Закарпатті не виключена температура до + 18 градусів.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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