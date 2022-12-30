Вріже мороз до - 19°: синоптики налякали українців крижаним прогнозом

Незабаром варто очікувати істотної зміни температури повітря в бік похолодання.

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Погода в Україні дивує аномальним потеплінням. Під Новий рік спостерігаються березневі температурні показники.

Однак незабаром варто очікувати істотної зміни температури повітря. Про це свідчить прогноз погоди на порталі Gismeteo.

При цьому за прогнозом відчутне похолодання буде відчуватися вдень, проте особливо сильно - в нічний час.

Звернемо увагу, що температура повітря буде опускатися майже до - 20° навіть у Києві.

Терміни різкого похолодання

Відзначимо, що пік січневих морозів припаде на самий кінець місяця. У ніч на 29 січня прогнозується до – 19 градусів.

Додамо, що суттєві морози є фактором небезпеки, тому не можна ігнорувати попередження синоптиків та рятувальників.

/ Gismeteo.ua

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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