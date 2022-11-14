Вріже дубак до - 12°: українцям дали крижаний прогноз і назвали дати

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Погода в Україні остаточно переходить на зимові рейки. У зв'язку з цим істотно знижується температура повітря.

Вже в листопаді очікується надходження нової порції холодного повітря. Про це свідчить прогноз погодного радара Ventusky.

При цьому помітне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Звернемо увагу, що температура повітря може опуститися нижче - 10 градусів.

Коли вдарить мороз

Підкреслимо, що в Україні вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується у 20-х числах листопада.

Разом з тим найбільш сильне похолодання варто очікувати в північно-східних і центральних областях.

Додамо, що температура повітря в ніч на 21 листопада може опуститися до - 12 градусів.

/ Ventusky

Нагадаємо, раніше заввідділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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