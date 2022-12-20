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Увірветься "весна" з + 17º: українці дізналися прогноз несподіваної аномалії під Новий Рік

20 грудня 2022, 05:35
Температура повітря в Україні може різко підвищиться і здивувати.
C найближчого понеділка почнеться потепління
/ liveinternet.ru

Погода в Україні напередодні новорічних свят здивує несподіваними "гойдалками". Температура може різко коливатися.

Такі дані оприлюднені на порталі погодного радара Ventusky.

При цьому температура повітря в Україні може різко підвищиться і перевалити за позначку в + 15º.

Відзначимо, що аномальні температурні показники очікуються в денний час в самому кінці грудня.

Коли і де чекати "весни" в грудні

Звернемо увагу на те, що найбільш сильного потепління варто чекати на півдні Одеської області.

30 грудня температура повітря, за прогнозом, може піднятися до + 17º.

Увірветься 'весна' з + 17º: українці дізналися прогноз несподіваної аномалії під Новий Рік
/ ventusky.com

читайте такожУкраїну атакує різке потепління: синоптик здивував несподіваним прогнозом з аномалією

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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