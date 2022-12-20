Увірветься 'весна' з + 17º: українці дізналися прогноз несподіваної аномалії під Новий Рік

Температура повітря в Україні може різко підвищиться і здивувати.

/ liveinternet.ru

Погода в Україні напередодні новорічних свят здивує несподіваними "гойдалками". Температура може різко коливатися.

Такі дані оприлюднені на порталі погодного радара Ventusky.

При цьому температура повітря в Україні може різко підвищиться і перевалити за позначку в + 15º.

Відзначимо, що аномальні температурні показники очікуються в денний час в самому кінці грудня.

Коли і де чекати "весни" в грудні

Звернемо увагу на те, що найбільш сильного потепління варто чекати на півдні Одеської області.

30 грудня температура повітря, за прогнозом, може піднятися до + 17º.

/ ventusky.com

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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