Україну чекає нова атака потепління: синоптики назвали найтепліший день

Погода в Україні найближчим часом встановиться тепла, але вітряна. Вже в середу температура повітря знову поповзе вниз, спочатку похолодає у Львівській області.
Синоптик Наталія Діденко зазначає, що середина березня відрізняється примхливою погодою зі стрибками температури, проте це - прояви весни.
"15 березня в західних областях України очікується похолодання до денних +4 +8 градусів після сьогоднішніх +12 +18 градусів! Прийде атмосферний фронт, піде дощ і навіть часом з мокрим снігом", - пише Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
На решті території України 15 березня ще збережеться тепла погода без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме + 9 +13 градусів. У Києві без опадів, вітряно, до +12 градусів.
"Надалі похолодання із заходу зрушиться на схід, проте з кінця тижня і початку наступного знову потеплішає. У суботу-неділю - суха, у більшості областей сонячна погода", - прогнозує синоптик.
Вона додала, що 15 березня будуть магнітні бурі.
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Прогноз погоди
Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.
Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.
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