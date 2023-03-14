Україну чекає нова атака потепління: синоптики назвали найтепліший день

В Україну днями прийде атмосферний фронт. У деяких регіонах піде дощ і навіть часом з мокрим снігом.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчим часом встановиться тепла, але вітряна. Вже в середу температура повітря знову поповзе вниз, спочатку похолодає у Львівській області.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що середина березня відрізняється примхливою погодою зі стрибками температури, проте це - прояви весни.

"15 березня в західних областях України очікується похолодання до денних +4 +8 градусів після сьогоднішніх +12 +18 градусів! Прийде атмосферний фронт, піде дощ і навіть часом з мокрим снігом", - пише Діденко.

відео дня

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

На решті території України 15 березня ще збережеться тепла погода без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме + 9 +13 градусів. У Києві без опадів, вітряно, до +12 градусів.

"Надалі похолодання із заходу зрушиться на схід, проте з кінця тижня і початку наступного знову потеплішає. У суботу-неділю - суха, у більшості областей сонячна погода", - прогнозує синоптик.

Вона додала, що 15 березня будуть магнітні бурі.

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Прогноз погоди

Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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