В Україну вривається шторм: швидкість вітру буде 25 м/с

Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть снігопади, хуртовини та ожеледиця.

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Прогноз погоди в Україні на 15 січня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 15 січня буде сніжною, морозною та вітряною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності. У західних областях пориви вітру можуть досягати 20 м/с, а в Карпатах - 25 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня / фото: ventusky

Погода 15 січня

В Україні 15 січня буде хмарно. У цей день в Україні прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру та хуртовини.

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"Температура вночі 2-7° морозу, в центральних областях до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла. В Карпатах часом сніг, місцями пориви південно-західного вітру 25 м/с, хуртовина. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -9

За даними meteoprog, 15 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -9...+1 градуса. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря опуститься до -3...+4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня / фото: meteoprog

Погода 15 січня у Києві

У Києві 15 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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