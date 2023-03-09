В Україну повертається зима: на вихідних країну замете снігом

Погода в Україні на цих вихідних 11 і 12 березня буде зимовою. За прогнозом синоптиків, в країну повернеться снігопад.
За даними погодного радара Ventusky, у деяких областях стане холодно.
У суботу, 11 березня денна температура підніматиметься до позначок +7...+ 12 градусів. Вдень - дощі на заході, сході та в центрі.
До вечора на заході температура опуститься до -4 градусів. Там вночі очікуються опади у вигляді снігу. Дощитиме - у центрі, півдні та на сході.
У неділю, 12 березня, температура істотно знизиться. У західних областях очікується невеликий мінус, на півночі і в центрі – +1...+ 2 градуси, на півдні буде близько +7 градусів.
На сході прогнозують до 12 вище нуля. Вранці прогнозують дощі. Вони охоплять схід, центр і південь. У західних і північних областях прогнозують сніг.
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Вдень буде йти дощ. На решті території - без опадів.
Погода на березень в Україні
Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.
Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.
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