В Україну повертається зима: на вихідних країну замете снігом

Вночі Україну замітатиме снігом. Дощитиме - у центрі, півдні та на сході.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на цих вихідних 11 і 12 березня буде зимовою. За прогнозом синоптиків, в країну повернеться снігопад.

За даними погодного радара Ventusky, у деяких областях стане холодно.

У суботу, 11 березня денна температура підніматиметься до позначок +7...+ 12 градусів. Вдень - дощі на заході, сході та в центрі.

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До вечора на заході температура опуститься до -4 градусів. Там вночі очікуються опади у вигляді снігу. Дощитиме - у центрі, півдні та на сході.

У неділю, 12 березня, температура істотно знизиться. У західних областях очікується невеликий мінус, на півночі і в центрі – +1...+ 2 градуси, на півдні буде близько +7 градусів.

На сході прогнозують до 12 вище нуля. Вранці прогнозують дощі. Вони охоплять схід, центр і південь. У західних і північних областях прогнозують сніг.

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Вдень буде йти дощ. На решті території - без опадів.

Погода на березень в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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