В Україну увірветься сніговий циклон: синоптик розповів, коли прийде спека

У середу, 15 березня, на крайньому заході, в Карпатах і місцями на Лівобережжі пройдуть дощі, в Карпатах - сніг і мокрий сніг.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на цьому тижні буде мінливою. З середи, 15 березня, прийдуть атмосферні фронти і циклони, які принесуть дощі в лівобережну частину України, а в західних областях можливі сніг і мокрий сніг.

Синоптик Ігор Кибальчич зазначає, що до кінця березня в Україні прийде антициклон - він принесе невелике зниження температури в правобережній частині країни і суху погоду.

У вівторок, 14 березня, збережеться погода зі змінною хмарністю і відсутністю опадів. Тільки вночі місцями в Поліссі, а вдень в Криму пройдуть невеликі дощі. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -3...+4, вдень +8...+14, у західних регіонах місцями +15...+17.

відео дня

У середу, 15 березня, на крайньому заході, в Карпатах і місцями на Лівобережжі пройдуть дощі, в Карпатах - сніг і мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/сек, в Карпатському регіоні змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура повітря вночі -1...+5, вдень +8...+14, в Криму місцями +15...+17.

читайте такожЧому 14 березня не можна мити підлогу в будинку: прикмети і що заборонено робити

Погода на березень в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

Читайте також: