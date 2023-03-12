Україну огорнуть сильні снігопади: синоптики розповіли про шторм

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/сек, вдень у західних регіонах місцями пориви 15-20 м/сек.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 13 березня в деяких областях буде з мокрим снігом і дощем. До того ж, на заході можливі пориви вітру.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 13 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних, вдень у західних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

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Температура вночі 0-5 морозу, вдень 3-8 тепла, у південній частині та Прикарпатті до 11 тепла.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/сек, вдень у західних регіонах місцями пориви 15-20 м/сек.

У Києві та області 13 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура по області вночі 0-5 морозу, вдень 3-8 тепла. У Києві вночі 2-4 морозу, вдень 6-8 тепла.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м / с.

читайте такожНайнебезпечніший день у році: прикмети і що не можна робити 13 березня

Погода на березень в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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