В Україну увірветься аномальна погода: названо дати

У Києві 22 грудня передбачається невеликий дощ, місцями ймовірно з мокрим снігом.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 22 грудня буде неймовірно теплою. За прогнозом синоптиків, стовпчики термометрів покажуть до +11 градусів.

Так, у південній частині повітря прогріється до +4 +9 градусів, а в Криму до +11, повідомила синоптик Наталія Діденко.

У західних областях та на півночі України очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території - без істотних опадів. Вітер південно-західний, помірний.

У Києві 22 грудня передбачається невеликий дощ, місцями ймовірно з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вдень покажуть 3 градуси тепла.

"Найближчим часом погода в Україні переважатиме тепла, проте волога погода, з періодичними опадами. А вже з 27 грудня з вівторка до кінця нинішнього року домінуватиме всюди суха повітряна маса", - резюмувала синоптик.

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Де чекати снігу і дощу

Згідно з прогнозами синоптиків, завтра у більшості північних, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

На дорогах західних і північних областей утворюється ожеледь. Крім того, в Карпатах буде дути сильний вітер - 15-20 м/с.

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