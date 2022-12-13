В Україну несуться сильні морози і хуртовини: синоптики назвали дати

Коли Україну атакують морози та де буде засипати снігом.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде морозною. Синоптики прогнозують значне зниження температури.

За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні в деяких регіонах можна чекати до 15 градусів нижче нуля.

У більшості західних і північних областях можливий сніг і місцями хуртовина 14 і 15 грудня.

А ось у південних областях прогнозується сильний дощ.

Температура вночі досягне 4-10 морозу, а в західних областях готуйтеся до 15 морозу. Вдень стане трохи тепліше - до 0-6 морозу.

На дорогах буде ожеледиця, тому всім водіям та пішоходам слід бути обачними на дорогах.

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Синоптик Володимир Деркач прогнозує з середини грудня похолодання. Воно посилиться до 20 грудня.

В кінці грудня варто очікувати мінусову і морозну погоду. Значне зниження температури і снігопадів слід очікувати в кінці січня і в лютому.

Погода в Україні у грудні 2022

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

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