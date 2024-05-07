В Україну йде серйозне похолодання: де найближчим часом впаде температура

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України вже найближчої ночі очікуються сильні заморозки.

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Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 8 травня буде дощовою та грозовою. Синоптики попереджають про заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас 8-10 травня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у багатьох областях України.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться у повідомленні.

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Синоптик Наталка Діденко зазначила, що найближчої ночі будуть заморозки на території північних та західних областей. В Україну йде антициклон, тому кількість опадів зменшиться. Дощі затримаються на півдні та сході. У Києві вдень температура повітря підвищиться максимум до 15 градусів тепла, тому спекотно не буде.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: ventusky

Погода 8 травня

В Україні 8 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують грозові дощі у Карпатах, на Закарпатті та в Криму, вночі і у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, у північних, більшості західних та Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки 0-5°, на Закарпатті, півдні та південному сході країни 8-13° тепла; вдень в Україні 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 8 травня в Україні буде дощитиме і прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+22 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській і Сумській областях. Там температура повітря підвищиться до +2...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: meteoprog

Погода 8 травня у Києві

У Києві 8 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 1-6°, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 13-18°, у Києві вночі 4-6°, вдень 14-16° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.

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