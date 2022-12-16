Потепління буде недовгим: Україну накриє різке похолодання - синоптик назвав терміни

Погоду в Україні визначають атмосферні фронти середземноморської циклонічної депресії, яка проявляє себе мокрим снігом і дощем, розповів синоптик Віталій Постригань.
При цьому температури підвищаться на 3-5 º, що сприятиме таненню снігового покриву і утворенню туманів. Найтеплішим днем прогнозується 17 грудня, коли температурний фон буде відповідати кліматичному майбутньому березня + 5º, пише він в Facebook.
Разом з тим він попередив, що з нового тижня варто чекати чергового похолодання: вночі 5-13º морозу, вдень 3-8º морозу.
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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
Вона прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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