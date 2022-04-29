В Україні різко похолодає і вдарять заморозки

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні істотно зміниться. У деяких регіонах можливі заморозки і дощі.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, в ніч на п'ятницю, в західних і північних областях України ймовірні заморозки.

"Вночі температура повітря очікується на заході і півночі від 0 до 4 градуси тепла (плюс заморозки), на решті території +4 +9 градусів, в південній частині від +7 до +12 градусів", - попередила експерт.

Вдень температура повітря становитиме в більшості областей від +12 до +18 градусів, на південному сході і в Криму +15 + 21 градус.

Дощі, періодичні, пройдуть 29 квітня в західних, північних областях України.

У другій половині дня п'ятниці - ще в центральних областях і в південній частині.

Дощі без затяжного характеру (хіба в західній частині) - чергуватимуться з проясненнями.

"У Києві 29 квітня температурний фон істотно не буде змінюватися, протягом дня очікується +13 +15 градусів", - повідомила синоптик.

Однак в найближчу ніч буде холодно, від +2 до + 5 градусів, в околицях навіть заморозки 0-3 градуси.

Невеликий дощ у столиці 29 квітня вірогідний до вечора.

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