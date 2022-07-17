Україну накривають грозові дощі: в яких регіонах очікувати негоди

Україну накривають грозові дощі / pixabay.com

Україну накриють дощі з грозами. Сьогодні, 17 липня, негода очікується у більшості регіонів країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі з грозами прогнозують у північних, східних центральних, а також Волинській та Рівненській областях.

На заході вдень температура повітря підвищиться до 18-21 градуса тепла, а вночі - до 10-12 градусів. На півночі вдень буде 20-22 градуса, а вночі - 12-14. У центральних областях потеплішає до 22-24 градусів, а вночі - до 13-15. На півдні та сході буде найтепліше. Вдень температура підвищиться до 28-30 градусів, а вночі - до 15-17 градусів.

Прогноз погоди на 17 липня / Укргідрометцентр

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Нагадаємо, погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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