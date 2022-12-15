Україну накриють хуртовини і сніговий ураган: синоптики попередили про потужний циклон

16 грудня циклон Erdmute впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у грудні буде влаштовувати українцям сюрпризи. Україну накриє потужний циклон 17-18 грудня.

Народний синоптик Станістав Щедрін зазначає, що в суботу, 17 грудня, на територію України прийде черговий циклон, який принесе з собою опади у вигляді дощу, снігу і мокрого снігу, а також грози і хуртовини.

У денні години суботи в західних і північних регіонах буде спостерігатися мокрий сніг, а в південних і східних - сильні дощі. Тим часом у Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях пройдуть зливи з грозами та шквальним вітром.

Наступного дня, у неділю, дощі відступлять і замінять їх снігопади, оскільки температура повітря різко знизиться. У той же час шквальний вітер не зупиниться і в поєднанні зі снігом утворює справжню заметіль.

Погода на 16 грудня

16 грудня циклон Erdmute впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінниччину.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що очікується мокрий сніг з переходом в дощ, оскільки потеплішає, пориви вітру до штормових і ускладнення ситуації на дорогах.

"Циклони цілими делегаціями відвідують зараз Україну. Мете снігом, завиває штормовим вітром, часом хуртовини, на дорогах - казна - що, налипає мокрий сніг, збільшується сніговий покрив", - повідомила Діденко.

Водночас на півдні, за її прогнозами, у східних областях та більшості центральних опадів не передбачається.

Температура повітря буде досить високою, протягом дня очікується 0...+4 градуси, на півдні +5...+9, в Криму до +12 градусів, хіба що по півночі України будуть спостерігатися невеликі "мінуси".

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У Києві 16 грудня очікується мокрий сніг з переходом у дощ, температура 0...+ 2 градуси. Така погода триватиме ще й у суботу, – попередила Наталія Діденко.

А вже з неділі-понеділка опади притихнуть і навіть можливі прояснення, але разом з похолоданням.

У понеділок-вівторок опади припиняться, проте морози посиляться і вночі можливо до -12... -17 градусів.

"Але і це короткочасно, з середи знову стовпчики термометрів піднімуться вгору", - зазначила Наталія Діденко.

Погода в Україні у грудні 2022

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

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