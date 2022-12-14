Морози будуть сильними: синоптик назвала дату різкого похолодання в Україні

15 грудня в Україні буде сильна ожеледь та снігопад в деяких регіонах України.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде аномально теплою. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, 15 грудня, на заході та півночі країни прогнозується сніг, на півдні дощитиме, а на сході буде сухо.

Температура повітря вночі -6...-13, на заході -1...-5 градусів. Протягом дня від 2 морозу до 3 тепла.

У південній частині вночі близько нуля, вдень + 2...+ 5, в Криму +6...+ 12 градусів.

Синоптик також попереджає про сильний штормовий вітер та ожеледицю.

У Києві 15 грудня буде снігопад та ожеледь. Протягом дня потеплішає до +2 градусів.

"Поки буде тепло, але до 19 грудня морози в країні посиляться", - зазначила синоптик.

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Погода в Україні у грудні 2022

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

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