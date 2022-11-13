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Україну накриє різке потепління: синоптик розповів про несподівану аномалію

13 листопада 2022, 04:30

Температура повітря буде перевищувати середні багаторічні показники на 3-8° за рахунок переважання південних і південно-західних повітряних потоків.

погода, бабине літо
/ liveinternet.ru

Погоду в Україні і практично у всій Європі визначатиме антициклональний тип циркуляції, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Область підвищеного атмосферного тиску пошириться від Франції до східних областей України, пише він у прогнозі.

Синоптик зазначив, що температура повітря буде перевищувати середні багаторічні показники на 3 – 8° за рахунок переважання південних і південно-західних повітряних потоків, які принесуть в Європу тепло з акваторії Середземного моря і прилеглої місцевості.

"В Україні також встановиться аномально тепла погода по всій території, проте вже з понеділка почнеться поступове зниження температури через перебудову атмосферної циркуляції на зимовий лад", - додав Кібальчич.

Україну накриє різке потепління: синоптик розповів про несподівану аномалію
/ meteoprog.ua

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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