Україну накриє потужний шторм: литимуть грозові дощі, град та шквали

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 18 липня / фото: pixabay

Погода в Україні 18 липня буде дуже штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день на території західних, північних та центральних областей будуть грози, зливи, град та шквали 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 липня над Україною почне знижуватись температура повітря над Житомирською, Київською, Вінницькою, Черкаською та Чернігівською областями. Температура повітря опуститься до 32 градусів тепла. На півдні послаблення спеки буде відчутне лише з 19 липня.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 18 липня / фото: ventusky

Погода 18 липня

В Україні 18 липня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами, град та шквали у багатьох областях Україн. Загалом вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с.

"Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-39°, місцями надзвичайна спека 40-42°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°, у західних областях 23-28°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +43

За даними meteoprog, 18 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями штормова. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +28...+43 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+29 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 липня / фото: meteoprog

Погода 18 липня у Києві

У Києві 18 липня буде тепло. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також можуть бути град та шквали. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 18-23°, вдень 27-32°; у Києві вночі 21-23°, вдень близько 30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.

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