Українців попередили про аномалію і назвали терміни різкого стрибка температури

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Погоду в Україні найближчими днями визначатиме Азорський антициклон з комфортними температурами повітря та малою хмарністю, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За рахунок надходження повітряних мас із Заходу і південного заходу, середньодобова температура очікується вище норми на 3-5° С, пише він у прогнозі на Мeteoprog.

Вночі та вранці місцями в знижених ділянках місцевості можна буде спостерігати тумани, які зі сходом сонця досить швидко будуть розсіюватися, зазначив синоптик.

"Таким чином, українців чекає короткий період теплої і сухої погоди, який в деякій мірі можна класифікувати як "бабине літо", - уточнив він.

За його прогнозом, на вихідних температура вночі становитиме + 3 ... + 14 ° С, вдень + 13 ... + 23 °С.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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