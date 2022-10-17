Україна задубіє до -5°: українцям дали "крижаний" прогноз і назвали дати

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17 жовтня 2022, 01:30

До кінця тижня прогнозується похолодання відразу на 10 градусів, попередив Ігор Кібальчич.

Градусник
/ 34.ua

Погоду в Україні у другій декаді жовтня визначатиме вплив західної периферії антициклону, при цьому 19 – 20 жовтня атмосферний тиск почне помітно знижуватися, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Він прогнозує, що із західних та північно-західних областей почнуться дощі, які до кінця тижня та вихідних охоплять більшу частину України, проте найбільш інтенсивними будуть на Лівобережжі країни.

За прогнозом синоптика, вдень в Україні очікується комфортна температура до + 23 градусів. При цьому до кінця тижня прогнозується похолодання відразу на 10 градусів.

Разом з тим в нічний час варто очікувати заморозків. У п'ятницю температура повітря вночі в західних і північних областях опуститься до 0 ... -5 ° з, на решті частини + 1 ... + 6 ° з, додав Кібальчич.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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