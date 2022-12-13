Вдарять тріскучі морози до – 17°: українці дізналися терміни крижаного 'Армагеддону'

В окремих регіонах України температура повітря може істотно знизитися.

/ dpchas.com.ua

Погода в Україні незабаром знову готує новий крижаний "подарунок". Прогнозується помітне зниження температури повітря.

Незабаром очікується надходження нової порції заморожуючої холодини. Такий прогноз публікується на сайті погодного радара Ventusky.

Звернемо увагу на те, що найбільш відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

При цьому в окремих регіонах України температура повітря може знизитися до 17 градусів морозу.

Коли чекати на різке похолодання

Варто звернути увагу на те, що в Україні вторгнення холодного повітря прогнозується у другій декаді грудня.

При цьому найбільш відчутне похолодання варто очікувати в північних областях України.

Додамо, що температура повітря в ніч на 20 грудня може опуститися до - 17 градусів.

/ ventusky.com

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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