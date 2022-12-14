Вдарять морози до – 21°: синоптики попередили українців про різке похолодання

Напередодні Різдвяних свят варто очікувати відчутних морозів.

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В Україні погода готує новий крижаний сюрприз. Найближчим часом очікується суттєве похолодання.

Напередодні Різдвяних свят варто очікувати відчутних морозів. Про це свідчить прогноз на порталі Gismeteo.

При цьому різке похолодання буде відчуватися як вдень, так і в нічний час.

Звернемо увагу, що на початку січня температура повітря в Україні опускатиметься нижче - 20° навіть у Києві.

Варто відзначити, що такі морози є фактором небезпеки, тому не можна ігнорувати попередження синоптиків і рятувальників.

Додамо, що пік морозів очікується 8 і 9 січня – в нічний час прогнозується до – 21 градуса.

/ gismeteo.ua

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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