Вдарить +5: які регіони заливатиме дощем

Найхолодніше у цей день буде на території Львівської області, а найтепліше - на Луганщині.

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Прогноз погоди в Україні 2 листопада / фото: pixabay

Погода в Україні 2 листопада буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 2 листопада

В Україні 2 листопада буде мінлива хмарність. У східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде переважно південний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9°, на південному сході країни 10-14°, вдень 11-16°, на півдні Одещини та в Криму до 19°, у північно-східній частині 9-12°; в Карпатах вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 2 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до 5-14 градусів тепла. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 13-17 градусів тепла.

погода 2 ноября / фото: meteoprog

Погода 2 листопада у Києві

У Києві 2 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день прогнозують дощ вдень. У цей день вітер буде західний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 2 ноября / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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