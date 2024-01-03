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Вдарить -20 і повалить сніг: коли в Україні сильно похолодає

Альона Вороніна
3 січня 2024, 14:31
Скоро в деяких областях нашої держави вдарять сильні морози, очікуються снігопади.
Погода, зима, снег, снегопад
Погода в Україні – будуть морози і сильні снігопади/ unsplash.com

Погода в Україні скоро стане набагато холоднішою. Через температурні контрасти у багатьох областях падатиме сніг, а подекуди – мокрий сніг. На півдні, де буде тепліше, випадатимуть опади у вигляді дощу.

Суттєве похолодання прийде уже в четвер, 4 січня. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.com.

Метеоролог зазначив, що посередині поточного тижня очікується суттєве похолодання у північних, східних і центральних областях. У Чернігівській та Сумській областях в окремі дні температура повітря опускатиметься до -20 градусів.

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Погода в Україні 4 січня

У четвер, 4 січня, погодні умови по всій Україні будуть нестійкими. Температури повітря будуть дуже контрастними – у деяких регіонах очікується зниження температури навіть до -20 градусів, у той час як в інших областях будуть "плюси".

У західних і південних областях переважно буде дощ, у північних, східних регіонах та на Поліссі – сніг, мокрий сніг, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер в Україні змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря на півночі лівобережжя вночі становитиме від -15 до -20 градусів, вдень від -9 до -14 градусів. У південних та південно-західних областях вночі від +2 до +7 градусів, вдень від +6 до +11. У центральних областях вночі 0...-5 градусів, вдень близько 0 градусів.

Погода в Украине 4 января
Погода в Україні 4 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 січня

У п'ятницю, 5 січня, очікується поступове послаблення і припинення опадів, тому що зростатиме атмосферний тиск і знижуватиметься температура по всій Україні. У південних та південно-західних областях вночі буде від 0 до +5 градусів, вдень від +2 до +7 градусів. На решті території країни вночі -8...-13 градусів, вдень -5...-10, у північних та Харківській областях вночі -15...-20 градусів, вдень -11...-16.

Погода в Украине 5января
Погода в Україні 5 січня/ Укргідрометцентр

Спершу відлига, потім – знову похолодання

Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що упродовж четверга, 4 січня, відчутне похолодання на півночі, сході та частково у центрі нашої держави поступово перейде у відлигу. Згідно з прогнозом синоптика, у ніч на четвер у цих регіонах ще пануватиме холодна погода. Проте вже вдень морози почнуть слабшати, по всій території держави у цей день стане тепліше.

"Очікується +3+7 градусів, на півдні та південному заході +6+12 градусів. І лише на крайню північ та північний схід ще не встигне тепла повітряна маса швиденько добратися, там передбачається від 2 морозу до 2 тепла", – зазначає Діденко.

За її словами, у четвер повсюди переважатиме як не волога, то хмарна погода, сніг переходитиме у мокрий сніг та дощ.

У Києві 4 січня вночі буде від 0 до -2 градусів, вдень від +3 до +6 градусів. Пройде дощ.

Коли в Україні суттєво похолодає

Згідно з прогнозом Наталії Діденко, 5 і 6 січня ще затримається порівняно тепла погода. А 7-8 січня знову очікується зниження температури повітря.

"Такі затоки холодів надалі ймовірні, проте морозні візити будуть в Україні нетривалими. Не встигнемо змерзнути, як знову відлига прийде нас підтримати", – зазначила синоптик.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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