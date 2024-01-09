Сильне похолодання набирає оберти: в Україні вріже 17-гражусний мороз

У деяких українських областях можуть зійти снігові лавини. 10 січня краще не ходити в гори.

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Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 10 січня буде сніжною та морозною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 2 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото: ventusky

Погода 10 січня

В Україні 10 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день у північних та східних областях прогнозують сніг. В Україні буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі 6-11° морозу, у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Прикарпатті 12-17°; вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та місцями в Криму 0-2° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -16

За даними meteoprog, 10 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Чернівецької області. Там температура повітря опуститься до -16...-5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до -5...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото: meteoprog

Погода 10 січня у Києві

У Києві 10 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через ожеледицю. На дорогах може бути ускладнений рух транспорту.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 8-10°, вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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