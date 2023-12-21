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Штормовий вітер, хуртовина та сніг: в Україні сильно псується погода

Ангеліна Підвисоцька
21 грудня 2023, 19:07
В Україні швидкість поривів вітру буде досягати місцями 30 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 22 грудня буде місцями сніжною та дощовою. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях пориви вітру будуть досягати 20-25 м/с. На високогір'ї синоптики прогнозують 25-30 м/с та хуртовини. Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там через снігопади та хуртовини може зійти велика снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях.

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За даними синоптика Наталки Діденко, температура повітря в Україні почне поступово знижуватись. Вона радить одягнутися тепліше, бо буде рвучкий штормовий вітер.

погода 22 декабря
Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: ventusky

Погода 22 грудня

В Україні 22 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг та сніг з дощем у Закарпатській області та на Прикарпатті.Там також буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У західних областях можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні та південному сході країни вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 22 грудня в Україні буде дощ, а місцями мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря підвищиться до -1...+4 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+9 градусів.

погода 22 декабря
Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: meteoprog

Погода 22 грудня у Києві

У Києві 22 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві протягом доби 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 22 декабря
Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Синоптик Наталія Птуха розповіла про те, що Україну накриють мокрий сніг та дощ. Вона назвала дату потужного циклону. Вона зазначила, що погодні умови почнуть змінюватись із п'ятниці, 22 грудня.

Очікується надходження атмосферного фронту із північного заходу. Синоптик попередила, що насувається доволі потужний циклон з центром над Скандинавією і трохи над Балтійським морем, який зачепить територію України: атмосферний фронт просуватиметься із заходу у східному напрямку.

Синоптик Наталія Голеня сказала, якою буде погода на Різдво і Новий рік. Вона попередила про можливість опадів у вигляді мокрого снігу і дощу на Різдво, 25 грудня. Але температурний фон у цей день залишатиметься таким самим.

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