Штормовий вітер та підтоплення: в Україні бушуватиме негода

У багатьох областях швидкість вітру буде досягати 20 м/с. Синоптики попереджають про підняття рівня води в річках.

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Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 29 жовтня буде дощовою та дуже вітряною. У Карпатах в цей день синоптики прогнозують дуже сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У північно-західних областях та в Карпатах пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про те, що на території західних областей очікується значне підняття рівня води в річках - подекуди на 3,2 м. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки і попереджають про ризики затоплень.

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Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: ventusky

Погода 29 жовтня

В Україні 29 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі у західних та Житомирській областях.

Вітер в цей день буде переважно південно-західний, західний зі швидкістю 7-12 м/с. Очікуються сильні пориви вітру.

"Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів та в Криму до 13°; вдень 16- 21°, у північній та східній частині 10-15°, на Чернігівщині та Сумщині місцями 6-9° тепла; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 29 жовтня Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 6-10 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 13-21 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: meteoprog

Погода 29 жовтня у Києві

У Києві 29 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день істотних дощів не прогнозують. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 7-9°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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