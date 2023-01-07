Різке похолодання до - 20°: синоптики назвали українцям терміни крижаного прогнозу

У Києві 7 січня суттєве зниження температури: вночі близько 10° морозу.

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Погода в Україні істотно зміниться, очікується сильне похолодання. Український гідрометцентр попереджає про значне зниження температури в найближчу добу.

У східних, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі буде до 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території вночі очікується 7-12° морозу; вдень 2-7° морозу, у західних, Вінницькій та Одеській областях вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Закарпатті та Прикарпатті до 7° тепла.

У західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій, Одеській областях невеликий сніг, вдень місцями з дощем; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

На дорогах західної частини ожеледиця, попереджає Гідрометцентр.

Вітер північний з переходом у більшості областей на східний, 5-10 м/с.

У Києві 7 січня також істотне зниження температури: вночі близько 10° морозу, вдень 5-7°. Без опадів. Вітер північний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 7 січня / meteo.gov.ua

Раніше повідомлялося, що погода в Україні незабаром знову готує новий крижаний "подарунок". Прогнозується помітне зниження температури повітря.

Незабаром очікується надходження нової порції заморожуючої холодини.

Звернемо увагу на те, що найбільш відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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