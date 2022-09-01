'Доведеться діставати ковдри': синоптик попередила про дуже холодні ночі в Україні

Погода в Україні – синоптик попередила про дуже холодні ночі/ goodfon.ru

Погода в Україні уже не принесе спеки. Більше того, у найближчу ніч – на 2 вересня – доведеться діставати ковдри через сильне похолодання.

Про це попередила українців синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що температура повітря може опуститися навіть до +6 градусів у низці областей.

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"Другої осінньої ночі українцям таки доведеться прикривати на ніч вікна та дістати якісь, хоч і не пухові, але ковдри. 2-го вересня у північних, західних та в більшості центральних областей очікується (аж важко повірити) всього +6 +10 градусів", – зазначила Діденко.

Трішки тепліше вночі буде у південній частині держави, східних областях, а також у Чернівецькій та Дніпропетровській областях – там температура повітря триматиметься на рівні від +10 до +16 градусів.

За словами синоптика, упродовж дня в п’ятницю, 2 вересня, температура повітря не буде дуже холодною. Проте і на спеку уже не варто розраховувати. Максимальна температура повітря впродовж дня буде в межах від +17 до +22 градусів, а на заході України місцями від +15 до +18 градусів.

На півдні та південному сході температура завтра буде від +20 до +25 градусів.

"Опади в більшості областей України малоймовірні, лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях пройдуть локальні дощі, у Карпатах можливі сильні дощі", – зазначає синоптик.

Погода в Києві 2 вересня

В українській столиці у п’ятницю, 2 вересня, температура повітря вдень становитиме близько +20 градусів, вночі – від +8 до +10 градусів. дощів не очікується.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть випасти кислотні дощі через бойові дії. Про це заявила кліматолог Євгенія Засядько. При цьому вона додала, що такі дощі не залежать від самих обстрілів.

Також раніше керівник відділу клімату громадської організації Екодія Євгенія Засядько заявила, що в Україні спостерігаються результати кліматичних процесів, до яких призвели дії людства. В результаті спостерігається стрімке збільшення температури, чого досі не було в історії планети.

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