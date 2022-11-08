Останнє тепло осені: українців попередили про дубак і назвали дати

Незабаром атмосферні фронти чергового циклону формуватимуть погоду в Україні.
Погода в Україні в останні дні формувалася під впливом потужного антициклону, що зумовив надходження арктичного повітря з північного сходу.
Середньодобові температури знизилися до 4-5 º, і були нижче кліматичної норми на 1-2 º, розповів синоптик Віталій Постригань в Facebook.
Він уточнив, що погоду першої половини поточного тижня формуватиме антициклон з півдня, який зумовить надходження теплого повітря, що характеризуватиметься туманами.
Незважаючи на невеликі заморозки вночі, вдень температура в Центральній Україні прогнозується на рівні 8-13º тепла, розповів синоптик.
Разом з тим Постригань додав, що в п'ятницю атмосферні фронти чергового атлантичного циклону формуватимуть погоду в Україні. Пройдуть дощі, температура повітря знизиться: вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 тепла.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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