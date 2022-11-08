УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Останнє тепло осені: українців попередили про дубак і назвали дати

8 листопада 2022, 05:15

Незабаром атмосферні фронти чергового циклону формуватимуть погоду в Україні.

холод
/ vitaportal.ru

Погода в Україні в останні дні формувалася під впливом потужного антициклону, що зумовив надходження арктичного повітря з північного сходу.

Середньодобові температури знизилися до 4-5 º, і були нижче кліматичної норми на 1-2 º, розповів синоптик Віталій Постригань в Facebook.

Він уточнив, що погоду першої половини поточного тижня формуватиме антициклон з півдня, який зумовить надходження теплого повітря, що характеризуватиметься туманами.

Незважаючи на невеликі заморозки вночі, вдень температура в Центральній Україні прогнозується на рівні 8-13º тепла, розповів синоптик.

Разом з тим Постригань додав, що в п'ятницю атмосферні фронти чергового атлантичного циклону формуватимуть погоду в Україні. Пройдуть дощі, температура повітря знизиться: вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 тепла.

Останнє тепло осені: українців попередили про дубак і назвали дати

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

прогноз погоди
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:00

Володимир Омельченко: Відключення світла триватимуть усю зиму, евакуація Києва – це крайній випадок

05:47

Без сліз: як швидко нарізати цибулю та не розплакатисяВідео

05:42

Примусити нас до переговорів з Путіним неможливоПогляд

05:15

Останнє тепло осені: українців попередили про дубак і назвали датиВідео

04:39

Звичайне лаврове листя змусить кімнатні рослини пишно цвісти: як приготувати підгодівлю вдомаВідео

Реклама
04:21

Як підготувати сад до зими: корисні поради від досвідчених садівників

04:14

"Боже, врятуй нас": росіяни в ауті від виду Волочкової в трусах і без ліфчика

03:20

Неймовірна закуска на Новий рік 2023 з 3 інгредієнтів: рецепт, який замінить оселедець під шубоюВідео

03:15

У російському суспільстві росте невдоволення: Путіна "приберуть" свої ж - ОгризкоВідео

02:41

22-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід похвалилася своїми "олімпійськими" стегнами в Дубаї

02:10

Україну чекає останній теплий день цього року: синоптик назвала датуВідео

01:35

Що робити, якщо ви застрягли в ліфті під час вимкнення електрики: алгоритм дійВідео

01:10

В Ірані назріває розкол через постачання Росії дронів-камікадзе - The GuardianВідео

00:51

Прикмети на 8 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб рік був багатий для всієї родиниВідео

00:05

Хто буде після Путіна: політолог назвав три кола, які можуть висунути своїх кандидатівВідео

07 листопада, понеділок
23:43

Що буде зі світлом в Україні: експерт зробив невтішний прогнозВідео

23:20

"Ми ще не знали, що це уже війна": прикордонник зі Зміїного розповів, як захисники потрапили у полонВідео

23:01

"Земля завалена тілами окупантів": Зеленський розповів про епіцентр божевілля окупантівВідео

22:47

Дочка Моніки Белуччі і Венсана Каселя вперше зніметься в кіно

22:29

"Не була такою ніколи": Єфросиніна поділилася змінами в собі

Реклама
22:24

"Ми ведемо з ними розмови": Байден шокував заявою про переговори з РФВідео

22:18

Путін хоче втягнути у війну НАТО: Жданов пояснив, що це йому дастьВідео

21:58

Блогершу-таролога, яка закликала скласти зброю, відновили в університеті

21:57

"Досить допомогли": Угорщина відмовилася підтримати пакет допомоги Україні на 18 млрд євроВідео

21:45

Молода коханка колишнього чоловіка Ані Лорак високо задерла ногу в божевільному міні

21:20

"Ми любимо таке": божевільний Охлосбистін возив дружину і дочку на Донбас

21:18

"Країна перетворилася на посміховисько": російські вболівальники ополчилися на ПутінаВідео

21:13

"Заберіть його до себе": росіянку покарали за лист на могилі батьків ПутінаВідео

21:01

Може, через любов до Росії: мати-"путіністка" гумориста Ревви скаржиться, що син відмовився від неї

21:00

4 жіночі стрижки неземної краси, які дозволять виглядати взимку неповторно

20:55

Готовий на 30%: Україна будує новий літак "Мрія"Відео

20:51

Успенська вирішила заробити на власній доньці: "гроші будуть сипатися на мене дощем"

20:35

"Потрібні докази, щоб здати її СБУ": відома актриса вилаяла режисера-мовчунку Байрак:

20:10

Прикмети на 9 листопада: які 4 речі не можна робити, щоб біди не залучитиВідео

20:08

"Ризик радіаційного ураження": астролог дала тривожний прогноз на прийдешнє місячне затемненняВідео

20:01

У Зеленського здивували заявою про переговори з МосквоюВідео

19:59

Зірка Duran Duran хворий на окнологію з метастазами

19:46

"Вогневий мішок" під Вугледаром: що відомо про втрати морпіхів РФ, які зашкалюютьВідео

19:21

Постарілого вусатого Безрукова ледь впізнають росіяни

19:20

Цивільне населення в небезпеці: окупанти готують криваві провокації на ХерсонщиніВідео

Реклама
19:17

"Мерзопакостная штуковина": Бадоєв жорстко висловився про артистів-путіністів Бабкіної і БасковаВідео

19:12

Не можна все списувати на війнуПогляд

19:08

Молодший брат принцеси Діани показав раніше неопубліковане фото сестри

19:02

Місячне затемнення 8 листопада: по кому воно проїдеться катком, а кому принесе щастя та успіхВідео

19:01

У НАТО та США вірять, що Україна піде на переговори з РФ після звільнення Херсона - La RepubblicaВідео

18:59

Зеленський провів термінову Ставку: прийняли важливе рішенняВідео

18:59

ЗСУ пішли вперед: у Міноборони розповіли про просування на двох напрямкахВідео

18:57

У "хрущовках" робили вікно між ванною і кухнею: в чому хитрість

18:34

Вдарить мороз -21 і налетить снігопад: коли в Україну увірветься циклонВідео

18:22

"Давайте разом посмажимо шашлики": Лукашенко зробив цинічну заяву про "допомогу" українцямВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волоссяМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти