Пориви вітру будуть 48 м/с: в Україну вривається шторм

Погода в Україні 24 січня буде сніжною, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що в Україні можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Через це оголошено І рівень небезпечності.
За даними ventusky, на високогір'ї Карпат можуть бути пориви зі швидкістю вітру до 48 м/с.
Погода 24 січня
В Україні 24 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день в Україні синоптики прогнозують мокрий сніг, місцями буде дощ. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.
"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 1-6° морозу, у східних областях та в Карпатах до 10° морозу, вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 1-6° тепла)", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -10
За даними meteoprog, 24 січня буде невелике потепління. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -10...-3 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+5 градусів.
Погода 24 січня у Києві
У Києві 24 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують вночі мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.
Також кліматолог розповів про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.
Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.
Інші новини:
- Погода в Україні в лютому: коли почнеться весняне потепління
- Морози, тумани та сильна ожеледь: синоптик попередив про небезпечну погоду
- Дуже сильний вітер та снігопад: синоптики попереджають про небезпеку у деяких регіонах