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Пориви вітру будуть 48 м/с: в Україну вривається шторм

Ангеліна Підвисоцька
23 січня 2024, 18:58оновлено 23 січня, 19:59
В Україні синоптики оголосили І рівень небезпечності. В багатьох областях буде сніг.
Погода, снег, зима
Прогноз погоди в Україні на 24 січня / УНИАН

Погода в Україні 24 січня буде сніжною, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Через це оголошено І рівень небезпечності.

За даними ventusky, на високогір'ї Карпат можуть бути пориви зі швидкістю вітру до 48 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 24 січня / фото: ventusky

Погода 24 січня

В Україні 24 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день в Україні синоптики прогнозують мокрий сніг, місцями буде дощ. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 1-6° морозу, у східних областях та в Карпатах до 10° морозу, вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 1-6° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -10

За даними meteoprog, 24 січня буде невелике потепління. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -10...-3 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+5 градусів.

погода 24 января
Прогноз погоди в Україні на 24 січня / фото: meteoprog

Погода 24 січня у Києві

У Києві 24 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують вночі мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 24 января
Прогноз погоди в Україні на 24 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог розповів про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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