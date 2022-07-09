Від посухи до "потопу": українцям дали екстремальний прогноз і назвали терміни

У південних і східних областях за рахунок високої температури продовжиться розвиток посухи, попередив Ігор Кибальчич.
В Україні в найближчі кілька тижнів вірогідні значні дощі у центральних і північних областях України, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
Як підкреслив він у коментарі Телеграфу, у південних та східних областях за рахунок високої температури продовжиться розвиток посухи, а також збережеться надзвичайна пожежна небезпека найвищого рівня (5 клас).
Коли і де чекати гроз, шквалів і граду
Разом з тим синоптик нагадав про небезпечні метеорологічні явища літнього характеру: грози, град і шквали.
Кібальчич уточнив, що в найближчі 10 днів вони найбільш вірогідні в центральних, південних і східних областях у зв'язку з більш високими температурами і нестійкістю повітряної маси. У зазначених регіонах переважна частина опадів очікується зливового характеру, а значить висока ймовірність і небезпечних метеоявлень.
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Раніше синоптик Віталій Постригань розповів про те, що центральна Україна опинилася в улоговині південного циклону, "затиснутого" із Заходу і Сходу відносно малохмарною антициклональною погодою.
Грозовий фронт має теплі і холодні ділянки, зливи можуть бути як вночі, так і в денні години. При цьому дуже висока ймовірність того, що локально випаде значний дощ.
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