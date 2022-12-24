Налетять морози до - 18°: українці дізналися терміни крижаного прогнозу

На початку лютого температура повітря буде сильно опускатися навіть у Києві.

/ meteovesti.ru

В Україні морозна погода прийде слідом за тимчасовим потеплінням. Незабаром стовпчики термометрів різко опустяться вниз.

При цьому очікується істотне похолодання. Про це свідчить прогноз на порталі Gismeteo.

Звернемо увагу, що різке похолодання буде відчуватися вдень, а особливо в нічний час.

Зауважимо, що на початку лютого температура повітря опускатиметься під - 20° навіть у Києві.

Варто враховувати, що пік морозів очікується 1 лютого – в нічний час прогнозується до – 18 градусів.

Додамо, що суттєві морози є фактором небезпеки, тому не можна ігнорувати попередження синоптиків та рятувальників.

/ Gismeteo

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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