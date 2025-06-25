Літня спека знову накриє Україну: де розігріє до +34 градусів

Спека найближчим часом очікується по всій території Україні.

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Погода в Україні 26 червня / Фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде погода 26 червня

Де в Україні у четвер прогнозують грози

Коли в Україну повернеться спека

У четвер, 26 червня, в Україні переважатиме комфортна температура повітря. Лише на півдні розігріє до +31℃. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на півночі температура повітря становитиме +19...+22℃, на заході очікується +22...+25℃.

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На Закарпатті буде трішки спекотно, повітря прогріється до +31℃.

У центрі температура коливатиметься в межах +23...+26℃.

На сході повітря прогріється до +21…+26℃, при цьому на Харківщині буде трохи свіжіше.

А на півдні країни буде спекотно, температура підніметься до +27…+31℃.

"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть вночі на півночі та в центрі України, а вдень у четвер - лише в східній частині та на Сумщині. Переважно вдень 26-го червня в Україні - сонячно", - зазначає Діденко.

Очікується вітер північно-західний, 5-12 метрів за секунду, у більшості областей (окрім західних) штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Україні 26 червня / фото: meteoprog

Погода Київ 26 червня

Найближчої ночі у столиці очікується дощ із грозою. Також можливий сильний вітер.

Вдень буде сонячно, температура повітря коливатиметься в межах +20...+22℃.

Коли в Україну повернеться спека

За прогнозом Діденко, в Україні буде спекотно 3-4 липня.

У більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть +28...+34 ℃. Це стосується переважної синоптичної ситуації, хоча для південних регіонів така температура не є рідкістю.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погоду в Україні - останні новини

Як писав Главред, погода в Україні 25 червня буде місцями дощовою та місцями вітряною. У цей день синоптики оголосили штормове попередження у більшості західних та Житомирської областей. Там оголошено І рівень небезпечності через сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко писала, що найвища температура повітря очікується на півдні, сході, на Закарпатті – там стовпчики термометрів показуватимуть +30 і трохи вище.

А от липень 2025 року буде посушливим. Середня місячна температура коливатиметься в межах +21,6...+26,0 °С, в Карпатах +17...+19°С, що на 2-2,5° вище за норму.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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