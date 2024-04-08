Коли в Україні вдарить +25 градусів: синоптик назвала дату

В Україні суттєво потепліє – температура повітря уже буде близькою до літньої.

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Погода в Україні - коли в Україні вдарить +25 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні стане набагато теплішою у вівторок, 9 квітня. День буде сонячним і теплим.

Температура повітря триматиметься на рівні від +21 до +25 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

відео дня

"Завтра в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло. Ідеальний синоптичний день Температура повітря впродовж дня становитиме +21…+25 градусів", – зазначила вона.

У Києві 9 квітня очікується також суха сонячна погода з температурою повітря +23…+25 градусів, додала синоптик.

Погода в Україні 9 квітня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україну йде нестерпна спека – синоптики назвали регіони, де буде найтепліше. Температура повітря в Україні 8 квітня підвищиться до 23 градусів тепла.

Також раніше повідомлялося, що в Україні вже днями почнеться нова магнітна буря. Магнітна буря увірветься в країну вже 9 квітня і протримається на рівні 3-х балів.

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