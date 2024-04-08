Коли в Україні вдарить +25 градусів: синоптик назвала дату

Погода в Україні стане набагато теплішою у вівторок, 9 квітня. День буде сонячним і теплим.
Температура повітря триматиметься на рівні від +21 до +25 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.
"Завтра в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло. Ідеальний синоптичний день Температура повітря впродовж дня становитиме +21…+25 градусів", – зазначила вона.
У Києві 9 квітня очікується також суха сонячна погода з температурою повітря +23…+25 градусів, додала синоптик.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що в Україну йде нестерпна спека – синоптики назвали регіони, де буде найтепліше. Температура повітря в Україні 8 квітня підвищиться до 23 градусів тепла.
Також раніше повідомлялося, що в Україні вже днями почнеться нова магнітна буря. Магнітна буря увірветься в країну вже 9 квітня і протримається на рівні 3-х балів.
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