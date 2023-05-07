Коли відступить похолодання і в Україну прийде справжнє тепло - прогноз погоди на травень 2023

До комфортних +25 градусів повітря прогріється лише в кінці місяця, прогнозує синоптик.

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Погода в Україні у травні буде прохолодною до кінця місяця / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Погода в Україні у травні 2023 буде досить прохолодною. Стовпчики термометрів будуть повільно підніматися до високих плюсових значень. Зокрема, до комфортних +25 градусів повітря прогріється лише в кінці місяця. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, погода в травні буде переважно сухою. Найближчим часом про потепління не йдеться, як і про сильну спеку в другій половині місяця, передає 24 канал.

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"Комфортні + 25 градусів, можливо, будуть лише в другій половині травня", – сказала синоптик.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у травні 2023 року середня денна температура триматиметься в межах +14... +18 °C, у горах – лише 10-13 градусів тепла.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 35-72 мм. Лише на Закарпатті та Прикарпатті може випасти 132-170 мм опадів, а це трохи вище норми норми.

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

Також синоптик розповів, якою буде погода в Україні влітку 2023. Згідно з прогнозом, літо буде відносно прохолодним, але без різких стрибків температур і опадів. Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться, а це означає, що нестерпної спеки не буде.

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