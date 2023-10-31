Дощ пролетить майже через усю країну: в Україні буде штормовий вітер

Синоптики попереджають про пориви вітру, швидкість яких буде досягати 20 м/с.

https://glavred.net/synoptic/dozhd-proletit-pochti-cherez-vsyu-stranu-v-ukraine-budet-shtormovoy-veter-10512940.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 1 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 1 листопада буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях очікуються пориви вітру, які будуть досягати 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 1 листопада / фото: ventusky

Погода 1 листопада

В Україні 1 листопада буде хмарно з проясненнями. На території західних, Вінницької та Житомирської областей синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде переважно південний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Очікуються сильні пориви вітру.

відео дня

"Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 15°, вдень у західних, північних та більшості центральних областей 11-16°, на решті території 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 1 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Львівської та Харківської областей. Там температура повітря опуститься до 9-19 градусів тепла. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до 14-22 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 1 листопада / фото: meteoprog

Погода 1 листопада у Києві

У Києві 1 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують дощ вдень. У цей день вітер буде південний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі 10-12°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 1 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.