Литиме, як з відра: сім областей України накриють потужні грози

Погода в Україні – сім областей накриють потужні грози/ Коллаж УНІАН, pixabay.com

Погода в Україні 19 липня погіршиться – частину областей накриють дощі з грозами. При цьому на вулиці стане значно холодніше – стовпчик термометра опуститься вниз на декілька градусів.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру. Зазначається, в Україні стане прохолодніше через атмосферний фронт.

Дощі очікуються у семи областях – Чернігівській, Сумській, Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській та Хмельницькій. Подекуди вони будуть з грозами.

Вітер переважно буде північно-західним зі швидкістю до 10 м/с.

При цьому на решті території, яку не зачеплять дощі, зберігатиметься суха і сонячна погода.

Погода в Україні 19 липня/ Укргідрометцентр

Найхолодніше у цей день буде у північних та західних областях. У північних вдень триматиметься температура від +18 до +22, вночі – від +10 до +13 градусів; на заході вдень від +22 до +24 градусів, вночі – від +9 до +13 градусів.

У східних областях стовпчик термометра вдень буде на дещо вищій позначці – від +24 до +27 градусів, вночі – від +11 до +14 градусів. На півдні держави вдень від +24 до +27, вночі – від +13 до +16; у центральних областях – вдень від +21 до +24 градусів, вночі – від +11 до +13.

Нагадаємо, як прогнозують синоптики, до кінця липня спека повернеться та вдарить з новою силою до +40 градусів. Наприкінці липня спека сягатиме рекордних позначок, проте до 29 липня погода в Україні буде навіть дещо прохолодною для літа.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в останній місяць літа порадує сонячними днями, проте в другу частину серпня очікуються дощі і сильні зливи.

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