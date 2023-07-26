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Буде справжня холодрига: Україну накриють грозові дощі та шквали

Ангеліна Підвисоцька
26 липня 2023, 19:20 оновлено 26 липня, 19:26
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За даними Укргідрометцентру, лише в Луганській та Донецькій областях 27 липня не буде опадів.
гроза, погода
Прогноз погоди в Україні на 27 липня / фото: pexels

Погода в Україні 27 липня серйозно погіршиться. Всю країну накриють грозові дощі. Лише у двох областях не буде опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильні грози, значні дощі та шквали. В Україні оголосили І рівень небезпечності.

"За прогнозом Укргідрометцентру, 27 липня в Україні, крім південного сходу, грози, місцями шквали 15-20 м/с. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей — значні дощі", - повідомляє ДСНС.

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Погода на 27 липня

27 липня в Україні значно похолоднішає, буде хмарно. Майже всю країну накриють дощі, грози та місцями шквали до 15-29 м/с. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей будуть значні дощі.

"Вітер переважно південно-східний (в західних та північних областях - північно-західний), 7-12 м/с.Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 14-19°; у східних та південно-східних областях вночі 20-25°, вдень 31-36°; на решті території вночі 15-20°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.

погода в Украине
Прогноз погоди в Україні на 27 липня / фото: Укргидрометцентр
погода в Украине
Прогноз погоди в Україні на 27 липня / фото: Укргидрометцентр

Погода 27 липня у Києві

Вночі та вранці 27 липня у Києві буде злива. Вдень дощ стане слабшим. Також синоптики попереджають про грозу.

У цей день очікуються також шквали 15-20 м/с. Оголошено попередження про І рівень небезпечності.

"Вітер північно-західний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°;по Києву вночі 16-18°, вдень 20-22°", - йдеться у повідомленні.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

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