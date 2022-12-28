Аномалія з + 18º: українців приголомшили несподіваним прогнозом на Новий Рік

Погода в Україні напередодні Нового року вражає аномальними проявами. Температура повітря коливається, часто видаючи порції по-справжньому весняного потепління.
Про це свідчать прогнозні показники, оприлюднені на порталі погодного радара Ventusky.
Відзначимо, що температура повітря в Україні може різко підвищиться і впритул наблизиться до весняних показників.
Звернемо увагу на те, що аномальні температурні показники очікуються в денний час на самому початку 2023 року.
Терміни різкого потепління
Згідно з опублікованим прогнозом, найбільше потепління варто чекати в Чернівецькій області.
1 січня 2023 року температура повітря, за прогнозом, на Буковині може піднятися до +18º.
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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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