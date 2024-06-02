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Зіркова ведуча шоу Танці з зірками розкрила екзотичне ім'я первістка

Анна Підгорна
2 червня 2024, 14:27
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Іванна Онуфрійчук обрала дуже символічне ім'я для свого першого сина.
Іванна Онуфійчук із сином
Іванна Онуфрійчук народила сина - як Онуфрійчук назвала первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Акторка, модель і ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук 29 травня вперше стала мамою. У неї народився син, фото якого вона показала в соціальних мережах за лічені години після пологів.

Через кілька днів у блозі Онуфрійчук в Instagram з'явилося зворушливе відео з її новонародженим сином. У ролику щаслива мама ніжно гладить долоньки і п'яточки немовляти.

У підписі до цього посту ведуча розкрила ім'я первістка. Хлопчику дали незвичайне, але дуже символічне ім'я - Адам

відео дня

"Наш маленький Адам, ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі. Обіцяємо завжди бути поруч, захищати і підтримувати тебе на кожному кроці твоєї життєвої подорожі. Наше серце б’ється для тебе, любий", - написала Іванна Онуфрійчук.

Дивіться відео Іванни Онуфрійчук із сином:

Що таке Танці з зірками?

Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи і зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебрітіс у прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська музична продюсерка і колишня дружина Потапа Ірина Горова зробила зізнання про те, чому вона вийшла заміж вперше, коли їй було 16 років.

Також співачка Злата Огнєвіч показала особисті кадри з весільного салону - вона натякнула на швидке заміжжя і постала перед шанувальниками в білій весільній сукні.

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