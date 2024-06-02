Зіркова ведуча шоу Танці з зірками розкрила екзотичне ім'я первістка

Акторка, модель і ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук 29 травня вперше стала мамою. У неї народився син, фото якого вона показала в соціальних мережах за лічені години після пологів.
Через кілька днів у блозі Онуфрійчук в Instagram з'явилося зворушливе відео з її новонародженим сином. У ролику щаслива мама ніжно гладить долоньки і п'яточки немовляти.
У підписі до цього посту ведуча розкрила ім'я первістка. Хлопчику дали незвичайне, але дуже символічне ім'я - Адам
"Наш маленький Адам, ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі. Обіцяємо завжди бути поруч, захищати і підтримувати тебе на кожному кроці твоєї життєвої подорожі. Наше серце б’ється для тебе, любий", - написала Іванна Онуфрійчук.
Дивіться відео Іванни Онуфрійчук із сином:
Що таке Танці з зірками?
Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи і зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебрітіс у прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
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