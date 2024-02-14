Зірка 'Величного століття' побив людину через проблеми з гнівом - ЗМІ

Метін Акдюльгер свою провину заперечує, всупереч словам очевидців.

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Метін Акдюльгер у заторі побив іншого водія / колаж: Главред, фото: imdb.com

Популярний турецький актор, зірка серіалів "Величне століття. Нова володарка", "Між світом і мною" та "Особистість", Метін Акдюльгер потрапив у гучний скандал. Турецькі ЗМІ, посилаючись на слова очевидця, який побажав залишитися неназваним, повідомляють, що артист у нападі неконтрольованого гніву напав на людину.

Інцидент нібито стався минулого тижня в Стамбулі. Під час дорожнього руху інший водій невдало підрізав Акдюльгера, через що сталася невелика аварія. Почала утворюватися пробка. Розлючений Метін вискочив зі своєї машини, витягнув незграбного водія і почав його бити.

Очевидці почали розбороняти бійку і провели актора до його транспорту, проте він був настільки розлюченим, що повернувся, і завдав опонентові ще кілька ударів. Описана ситуація швидко просочилася в пресу і соцмережі, і актор був змушений її прокоментувати.

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На своїй сторінці в Instagram він зробив заяву, в якій зазначив, що "новини про неприємний інцидент, що стався з ним у заторі, не відповідають дійсності". Акдюльгер підтвердив, що вступив у словесну перепалку з водієм після зіткнення, проте нікого нізвідки не витягав і вже тим більше не бив.

За версією актора чоловік вийшов з автомобіля сам, а коли наблизився до Метіна на загрозливо близьку відстань, йому не залишалося нічого, крім як відштовхнути його. Після цього, стверджує Акдюльгер, вони роз'їхалися, попередньо обмінявшись контактами для того, щоб залагодити питання, пов'язані з аварією.

Заява Метіна Акдюльгера / instagram.com/metinakdulger

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