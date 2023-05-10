Зірка "Уенсдей" Дженна Ортега зіграє в новому фільмі Тіма Бертона

Тім Бертон зніме сиквел свого легендарного фільму "Бітлджус" 1998 року. У ньому зіграє Дженна Ортега (зірка серіалу "Венсдей").

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Дженна Ортега і Тім Бертон / фото ua.depositphotos.com

Студія Warner Bros. запустила процес зйомок комедійного фільму жахів "Бітлджус-2" у Лондоні. Про це повідомляє Західне спеціалізоване видання Variety.

Сиквел зніме режисер оригінального фільму 1988 року Тім Бертон. Інформації про сюжет поки немає. Зате відомо, що Майкл Кітон повернеться до ролі Бітлджуса, Вайнона Райдер зіграє подорослішала Лідію Дітц з першої частини, а Дженна Ортега (зірка серіалу "Уенсдей") з'явиться в якості її доньки. Також в списку акторів вказаний Джастін Теру (серіал "залишені"), але кого він зіграє, поки невідомо.

Прем'єра фільму призначена на 6 травня 2024 року. Зйомки фільму почнуться в середу, 10 травня в Лондоні, їх організовує компанія Plan B Бреда Пітта. Авторами сценарію стали Альфред Гоф і Майлс Міллар, які вже працювали з Бертоном і Ортегою над "Уенсдей".

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