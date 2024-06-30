Зірка серіалу "Кріпосна" розлучилася з чоловіком

Анна Сагайдачна близько року приховувала проблеми у стосунках із колишнім коханим.

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Анна Сагайдачна розлучилася - Сагайдачна з Кріпосної новини / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка, яка зіграла Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна", Анна Сагайдачна зробила важливу заяву. У своєму блозі в Instagram вона повідомила, що розійшлася зі своїм чоловіком і батьком її єдиної дитини Євгеном Третяком.

Артистка натякнула, що розрив стався близько року тому, проте не стала уточнювати, чому так довго мовчала про це. Причини розставання наразі Сагайдачна також не озвучувала.

Утім розставання Третяка і Сагайдачної, судячи з усього, відбулося мирно. Акторка присвятила своєму тепер уже колишньому чоловікові зворушливий пост, у якому подякувала за роки разом.

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"Я довго відкладала цей пост - ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина - іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма - це наш найбільший скарб і наш звʼязок назавжди. Життя продовжується. Далі буде…." - пише Анна Сагайдачна.

Анна Сагайдачна розлучилася - Сагайдачна з Кріпосної новини / instagram.com/annasagaidachnaya

Хто така Анна Сагайдачна? Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

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