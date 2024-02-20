УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Зірку "Піратів Карибського моря" заарештовано за звинуваченням, як у Деппа

Анна Підгорна
20 лютого 2024, 21:04
Всього кілька років тому Кевін Макнеллі захищав у суді свого колегу по подібній справі.
Кевін Макнеллі
Кевіна Макнеллі судитимуть за підозрою, яку його дружина заперечує / колаж: Главред, фото: imdb.com

Британський актор Кевін Макнеллі, який зіграв харизматичного пірата Джошамі Гіббса в кіносазі "Пірати Карибського моря", був заарештований в Лос-Анджелесі за підозрою в домашньому насильстві. У поліцейському звіті повідомляється, що 67-річний артист застосував до когось зі своїх домочадців силу, що призвело до травми потерпілого.

Про це повідомляє The Sun. У п'ятницю, 16 лютого, Макнеллі був заарештований перед фан-конвенцією, яка була присвячена британському телесеріалу "Доктор Хто". Організатори заходу повідомили відвідувачам, що актор відсутній з особистих причин.

Макнеллі свою провину в домашньому насильстві не визнає. Його дружина, шотландська акторка Філліс Логан, також заперечує, що чоловік застосовував до неї силу. Крім того вона відмовилася повідомляти журналістам, чи знає вона що-небудь про факт нападу або про потерпілого.

відео дня

Кевіна Макнеллі випустили з дільниці під заставу в розмірі 40 тис. фунтів стерлінгів. У березні над актором має відбутися суд.

Варто відзначити, що Макнеллі виступав як свідок захисту в суді в 2021 році, коли його колегу по "Піратам", американського актора Джонні Деппа, звинувачували в домашньому насильстві по відношенню до Ембер Херд. "Я ніколи не бачив в ньому натяку на темну сторону", - заявив "пірат Гіббс" тоді.

Раніше в ЗМІ з'явилася новина про те, що "Джокер" Хоакін Фенікс стане батьком вдруге. Його кохана, акторка Руні Мара, з'явилася на світському заході на останніх термінах вагітності.

Також дизайнерка і світська левиця Вікторія Бекхем під час інтерв'ю смішно відреагувала на те, що стане бабусею. Схоже "перчинка" зовсім не готова няньчити малюків.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Пірати Карибського моря новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Україна буде возити товари по Дунаю через блокаду поляками кордону - Bloomberg

Україна буде возити товари по Дунаю через блокаду поляками кордону - Bloomberg

19:53 Україна
Блокада кордону з Польщею: страйкарі почали пропускати легковики й автобуси у 3 пунктах

Блокада кордону з Польщею: страйкарі почали пропускати легковики й автобуси у 3 пунктах

19:37 Україна
Налетить дощ і мокрий сніг: в Україні вривається серйозна негода

Налетить дощ і мокрий сніг: в Україні вривається серйозна негода

19:26 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Головоломка для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 11 секунд знайти помідор 20249

Головоломка для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 11 секунд знайти помідор

Без макіяжу та фільтрів: 74-річна Віра Вонг явила світові своє справжнє обличчя 14853

Без макіяжу та фільтрів: 74-річна Віра Вонг явила світові своє справжнє обличчя

Це основна мета : що трапиться в Україні в найближчі 10 днів і яке місто під прицілом Путіна 4812

"Це основна мета": що трапиться в Україні в найближчі 10 днів і яке місто під прицілом Путіна

РФ зібрала 50-тисячний «кулак» на Запоріжжі, Зеленський каже про критичну ситуацію 4705

РФ зібрала 50-тисячний "кулак" на Запоріжжі, Зеленський каже про критичну ситуацію

Останні новини

21:40

Чи будуть підвищувати тариф на світло: міністр енергетики дав відповідь

21:08

Хто відповість за провалену мобілізацію: коментар секретаря РНБО

21:06

"Тато президента хабарів не брав": Анатоліч здивував розповіддю про батька Зеленського

21:04

Зірку "Піратів Карибського моря" заарештовано за звинуваченням, як у Деппа

20:48

Польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна "розібратися" з Україною

Росія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - БерлінськаРосія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - Берлінська
20:05

Ми не втратили б Авдіївку: Кулеба назвав причину, чому ЗСУ відійшли від міста

19:53

Україна буде возити товари по Дунаю через блокаду поляками кордону - Bloomberg

19:37

Блокада кордону з Польщею: страйкарі почали пропускати легковики й автобуси у 3 пунктах

19:26

Налетить дощ і мокрий сніг: в Україні вривається серйозна негода

Реклама
19:25

Як українцям отримувати пенсії за кордоном: в "Укрпошті" дали інструкції

19:24

Місячний календар на 21 лютого: про що варто задуматися в цей день

19:10

Після вбивства Навального Путін влаштував нагородженняПогляд

18:56

Шойгу заявляє про взяття Авдіївки "за мінімальних втрат": в РФ з ним не згодні

18:53

"Вийшло краще, ніж ми задумували": українці масово створюють дрони своїми руками

18:51

Де потрібно постояти 21 лютого, щоб очиститися від хвороб і проблем: прикмети дня

18:41

Застрелили і переїхали автомобілем: стали відомі деталі вбивства льотчика РФ Кузьмінова

18:09

Воїн і учасник Нацвідбору на Євробачення вразив українців новою піснеюВідео

17:59

"Прихована кнопка": жінка показала нову функцію ящика у пральній машині

17:56

"Інтенсивність боїв висока": Жорін повідомив про наступ РФ на Ласточкине

17:44

Росіяни розстріляли групу воїнів ЗСУ під Роботиним: у генпрокурора відкрили справу

Реклама
17:42

Зовсім інша тактика: росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки - ЗСУ

17:38

Потепління накриє всю Україну: синоптик сказала, коли буде підвищення температури

17:16

Яка форма носа молодить: дивовижний відповідь на просте запитання

17:16

Зірка турецьких серіалів Бурак Озчівіт прилетів до Москви з концертами

17:05

Помер популярний український актор Віктор Раду

16:55

Це може свідчити про серйозну проблему: чому коти сплять з відкритими очимаВідео

16:53

1 куля дасть 10 отворів: в Україні створили унікальні патрони для ЗСУ

16:51

Польща допускає повне ембарго на с/г продукцію з України

16:36

Війна очима дітей: до роковин повномасштабного вторгнення на 1+1 Україна покажуть цикл спецвипусків програми "Світ навиворіт. Україна"

16:35

Діти відповідатимуть за батьків? У Раді скандал через вибір покарання для ухилянтів

16:29

Лише найуважніші побачать число 855 серед 835: загадка, яку розгадають одиниці

16:10

"Я не можу тебе втрачати": путіністка Кудрявцева звернулася до чоловіка

16:06

Поглинає плісняву та очищує повітря в домі: жінка поділилась чудодійною рослиною

16:05

Горбунов зізнався, як йому з Осадчою вдалося пережити сімейні кризи

16:00

Несподівана відповідь: ось із чого насправді виробляють родзинки

15:45

Дешевий FPV-дрон може запобігти втратам України на сотні мільйонів доларів – Берлінська

15:41

Окупанти прорвалися в Ласточкине - DeepState

15:40

Принц Вільям дав рідкісний публічний коментар про Кейт Міддлтон

15:34

Гороскоп на завтра 21 лютого: Рибам - зрив чоловіка, Діві - пропозиція

15:21

Нарешті відчула себе жінкою: шикарна Боржемська привітала себе з днем народження

Реклама
15:20

Усе піде шкереберть: 3 знаки зодіаку, яким не пощастить у лютому

15:00

Поляки почали жорсткі обмеження на кордоні: ДПСУ назвала, де рух повністю перекрили

14:59

Випадіння волосся: чому не можна мити голову гарячою водою

14:50

Голосуватимуть цього тижня: ФРН готується передати Україні ракети Taurus - ЗМІ

14:37

Всі будуть в подиві: дівчина показала, як надати волоссю сяйво і блиск

14:31

Знахідка для кожної господині: як в СРСР використовували господарське мило

14:18

Вибухи і дим в районі будівлі "уряду ДНР": у Донецьку потужні прильотиВідео

14:11

"Криють" з усіх видів озброєння: ворог підтягнув резерви і перейшов в наступ - ЗСУ

14:08

Започатковано перший в Україні національний фестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни "Cinema for Victory"

14:04

Будуть розширяти контроль за межі Авдіївки: розвідка Британії назвала проблему РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти