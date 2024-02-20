Зірку "Піратів Карибського моря" заарештовано за звинуваченням, як у Деппа

Всього кілька років тому Кевін Макнеллі захищав у суді свого колегу по подібній справі.

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Кевіна Макнеллі судитимуть за підозрою, яку його дружина заперечує / колаж: Главред, фото: imdb.com

Британський актор Кевін Макнеллі, який зіграв харизматичного пірата Джошамі Гіббса в кіносазі "Пірати Карибського моря", був заарештований в Лос-Анджелесі за підозрою в домашньому насильстві. У поліцейському звіті повідомляється, що 67-річний артист застосував до когось зі своїх домочадців силу, що призвело до травми потерпілого.

Про це повідомляє The Sun. У п'ятницю, 16 лютого, Макнеллі був заарештований перед фан-конвенцією, яка була присвячена британському телесеріалу "Доктор Хто". Організатори заходу повідомили відвідувачам, що актор відсутній з особистих причин.

Макнеллі свою провину в домашньому насильстві не визнає. Його дружина, шотландська акторка Філліс Логан, також заперечує, що чоловік застосовував до неї силу. Крім того вона відмовилася повідомляти журналістам, чи знає вона що-небудь про факт нападу або про потерпілого.

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Кевіна Макнеллі випустили з дільниці під заставу в розмірі 40 тис. фунтів стерлінгів. У березні над актором має відбутися суд.

Варто відзначити, що Макнеллі виступав як свідок захисту в суді в 2021 році, коли його колегу по "Піратам", американського актора Джонні Деппа, звинувачували в домашньому насильстві по відношенню до Ембер Херд. "Я ніколи не бачив в ньому натяку на темну сторону", - заявив "пірат Гіббс" тоді.

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