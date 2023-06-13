Зірка "Людей Ікс" розбився під час гонки на витривалість

Ірландський актор, зірка кінофраншизи "Люди Ікс", фільмів "Безславні виродки", "Джейн Ейр", "Небезпечний метод" та ін., Майкл Фассбендер ледь не поплатився життям за своє незвичайне хобі.
Він - пристрасний шанувальник автогонок (у Формулі-1 вболіває за команду "Феррарі"), і хоч сам не є професійним гонщиком, час від часу він бере участь в заїздах.
Минулого року він взяв участь у гонці на витривалість "24 години Ле-Мана" у складі німецької команди Proton Competition. Цього року він також вийшов на трасу, проте протримався недовго. Як повідомляє видання Deadline, Porsche 911 актора здійснив на повній швидкості зіткнення з огорожею.
Це сталося після 5 годин і 45 хвилин гонки. Машина Фассбендера відновленню не підлягає, сам актор, на щастя, залишився цілим. Але був змушений зійти з дистанції.
Дивіться відео зіткнення Porsche 911 Майкла Фассбендера з огорожею під час гонки "24 години Ле-Мана" у 2023 році:
Wouuuah Michael Fassbender in the wall ??#LeMans24pic.twitter.com/1gsrLe836m— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023
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