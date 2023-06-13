Зірка "Людей Ікс" розбився під час гонки на витривалість

Майкл Фассбендер на 6 годині змагання не впорався з керуванням і "влетів" в огорожу.

https://glavred.net/stars/zvezda-lyudey-iks-razbilsya-vo-vrem-gonki-na-vynoslivost-10477657.html Посилання скопійоване

Майкл Фассбендер потрапив у ДТП під час гонки на витривалість "24 години Ле-Мана" / imdb.com

Ірландський актор, зірка кінофраншизи "Люди Ікс", фільмів "Безславні виродки", "Джейн Ейр", "Небезпечний метод" та ін., Майкл Фассбендер ледь не поплатився життям за своє незвичайне хобі.

Він - пристрасний шанувальник автогонок (у Формулі-1 вболіває за команду "Феррарі"), і хоч сам не є професійним гонщиком, час від часу він бере участь в заїздах.

Минулого року він взяв участь у гонці на витривалість "24 години Ле-Мана" у складі німецької команди Proton Competition. Цього року він також вийшов на трасу, проте протримався недовго. Як повідомляє видання Deadline, Porsche 911 актора здійснив на повній швидкості зіткнення з огорожею.

відео дня

Це сталося після 5 годин і 45 хвилин гонки. Машина Фассбендера відновленню не підлягає, сам актор, на щастя, залишився цілим. Але був змушений зійти з дистанції.

Дивіться відео зіткнення Porsche 911 Майкла Фассбендера з огорожею під час гонки "24 години Ле-Мана" у 2023 році:

Wouuuah Michael Fassbender in the wall ??#LeMans24pic.twitter.com/1gsrLe836m — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Раніше стало відомо, що відносини української співачки Наді Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним перейшли на новий рівень - артистка познайомила обранця з мамою.

Також в мережі з'явилася реакція голлівудської зірки Наталі Портман на зраду її чоловіка, яка швидко стала надбанням громадськості. Інсайдери розкрили, яка атмосфера зараз панує в родині акторки.

Інші новини: