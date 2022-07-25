Зірка Гри престолів і Аквамена Джейсон Момоа потрапив у серйозну ДТП

Джейсон Момоа потрапив у ДТП за участю мотоцикла і автомобіля / instagram.com/prideofgypsies

Американський актор, відомий ролями в серіалі Гра престолів і супергеройському фільмі Аквамен, Джейсон Момоа став учасником дорожньої пригоди, яка могла закінчиться трагічно.

У неділю на дорозі Олд Топанага Каньйон Роуд поблизу каліфорнійського міста Калабасас сталося лобове зіткнення автомобіля Oldsmobile 70-го року випуску, і мотоцикла. Про це повідомляє TMZ.

За кермом машини виявився Момоа. Мотоцикліст їхав йому назустріч, і вискочив на зустрічну смугу, через що сталася аварія. Актор не постраждав, викликав водієві мотоцикла швидку і став чекати поліцію.

Мотоцикліста забрали парамедики з незначними ушкодженнями ніг. Момоа знаходився на місці ДТП весь час, надавав допомогу потерпілому і поводився вкрай ввічливо. Актор і сам завзятий мотоцикліст, тому був лояльний до чоловіка, який врізався в нього.

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Раніше 50-річний пуерторіканський співак Рікі Мартін був звинувачений його 21-річним племінником в сексуальному і психологічному насильстві. У суді артиста визнали невинним.

Також британський співак і композитор сер Елтон Джон оголосив про відхід зі сцени, і назвав причину такого рішення.

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