"Забрав гаманець та ікони": Нікітюк із сарказмом оцінила чутки про свій роман

Блогер і шоувумен Леся Нікітюк зі сміхом прокоментувала чутки про свій невдалий роман з працівником телебачення.

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Леся Нікітюк висміяла чутки про свій роман / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Блогер і телеведуча Леся Нікітюк у вкрай іронічному стилі прокоментувала інформацію блогера Богдана Беспалова - про те, що у неї був невдалий роман з колегою по телебаченню. В своїх соцмережах Нікітюк записала креативне кумедне відео.

"Або з телевізійним оператором. Я точно не знаю, у нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми троє і жили. Заради моєї кар'єри, він переспав з ким тільки можна, і не можна. Справжній чоловік. Проштовхував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалося повномасштабне вторгнення, з першої ранкової сиреною він втік. Забрав мій гаманець, ікони і авокадо", — промовила на камеру Нікітюк.

В кінці відео дівчина зазначила, що і не стала б коментувати такі чутки, якби їх не почали активно обговорювати. І ще раз закликала фоловерів не вірити чуткам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка фільмів "СуперПерці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Уолл-стріт" Джона Хілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність в найсуворішому секреті.

Також на зраді попався чоловік відомої актриси Наталі Портман - чоловіка застукали за поцілунками з молодою жінкою, яка молодша за голлівудську зірку на 16 років.

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