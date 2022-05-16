"Я дуже багато плачу": Настя Каменських зізналася про захворювання

Настя Каменських / соцмережі

Українська співачка Настя Каменських зізналася, що через війну в Україні ледь справляється зі стресом.

Більш того, до неї повернулися панічні атаки, з якими лише нещодавно вона навчилася справлятися. Про це Настя розповіла в інтерв'ю програмі Зірковий шлях.

"Я намагаюся знайти баланс, намагаюся знайти, як собі допомогти. Але ніяк я собі не допоможу. У мене дуже поганий сон, я дуже нервую. До мене повернулися панічні атаки, які з'явилися після перенесеної корони. Я дуже багато плачу, хвилююся, переживаю. Піднімаю очі в небо і кажу: "Боже, зупини це, ну не може це бути так довго". Це горе, яке просто живе з тобою", - зазначила Каменських зі сльозами на очах.

Настя каже, що зараз "неможливо бути спокійним, просто чекаєш, поки це все закінчиться".

У багатьох людей на тлі стресу виникли ще й кризи у відносинах з коханими. Але Настя каже, що це абсолютно не її з Потапом історія.

"Які можуть бути проблеми, коли люди навпаки повинні об'єднуватися? Ми з Льошею дивимося в одному напрямку, йдемо разом, один одного підтримуємо і допомагаємо. Робимо все можливе, що можемо зробити для своєї країни", - каже вона.

Панічні атаки - це захворювання. Воно характеризується нападами тривоги, нав'язливого страху та іншими симптомами, наприклад, пітливість, тремтіння, нудота тощо.

Панічні атаки можуть бути ознакою неврозів, а напади найчастіше проявляються раптово.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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